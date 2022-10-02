Muradiye Şelalesi görenleri hayran bırakıyor
Van’ın Muradiye Şelalesi, her mevsimde olduğu gibi sonbahar mevsiminde de ziyaretçilerin akınına uğruyor.
Yazın yeşili, kışın donmuş beyaz örtüsüyle 7’den 70’e herkesin hayran kaldığı Muradiye Şelalesi, sonbahar mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlıyor. Muradiye Şelalesi’nin her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü aktaran Mehmet Fatih Bozdağ isimli vatandaş, “Muradiye Şelalesi deyip geçmeyin. Biz sık sık buraya geliyoruz ve her gelişimizde buradan ayrılmak istemiyoruz” dedi.
İstanbul’dan gelen Zümrüt Çiçek isimli vatandaş da, “Ben ilk defa bu manzara ile karşılaşıyorum. İnanılmaz bir manzara. Daha önce televizyonlarda görüyordum ama bu kadar güzel ve muhteşem olduğunu bilmiyordum” ifadelerini kullandı. İHA
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