Kış geldi, Vanlıların minibüs kuyruğu çilesi başladı!

Olay, ikindi saatlerinde Sağlık Bilimleri Üniversite (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki duraklarda meydana geldi. Mevcut minibüsler yetersiz kalınca vatandaşların bir kısmı tıka basa doldurulan minibüslere binerken, bazıları ise uzun kuyruklar oluşturdu. 2 milyona yaklaşan ve çevre illerden göç alan kentin böyle görüntülerle gündeme gelmesi adeta pes dedirtti.

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