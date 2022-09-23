Kaldırımda yürümeye hasret kaldık!

Van'ın bitmek bilmeyen sorunları arasında yer alan kaldırım işgalleri, gün geçtikçe artarak devam ediyor. Yayaların kullanımı için yapılan kaldırımlarda, yayalar geçmekte güçlük çekerken son zamanlarda esnaf ve sürücülerin işgaline uğrayarak daha kötü bir hal aldı. Yıllardır gündemde olmasına rağmen çözüme kavuşturulamayan kaldırım sorununa vatandaşlar “Kaldırımlar kimin?” diyerek tepki gösterdi.

Van’da yayalar kaldırımlara hasret kaldı. Kentte esnaflar kaldırımlar üzerinde tezgâh açarken, kahvehanelerin önünde bırakılan masa ve oturaklar, sürücülerin araçlarını kaldırım üzerine park etmesi gibi nedenler, vatandaşın kaldırım üzerinde yürümesine büyük engel oluyor. Kaldırımı kullanamayan yayaların yolun ortasından yürümesi ise zaten kötü olan şehir trafiğini içinden çıkılmaz bir hale döndürdü.

Adeta Arapsaçına dönen kaldırım işgalleri vatandaşları isyan ettirdi. Çevre sakinleri, kentin işlek caddelerinde bulunan kaldırım işgaline karşı denetim yapılmasını istiyor. Kaldırımların araçlar tarafından işgal edilmesi aynı zamanda okul saatlerinde çocukları da tehlikeye atıyor.

Van’da trafiğin yoğun olduğu caddelerde esnafın ve araçların kaldırım işgali yayaların tepkisine neden oldu. Okulların başlamasıyla beraber kent merkezinde başlayan hareketlilik, kaldırım işgalleri konusunu bir kez daha gündeme getirdi. İş ve okul çıkışı saatlerinde artan kalabalık, kaldırımların işgal edilmesi nedeniyle geçilemez oldu. Yıllardır çözüme kavuşturulamayan kaldırımlar ve yetkililerin bu konuya çözüm bulamaması vatandaşın tepkisine neden oldu.

“KALDIRIMDA YÜRÜMEYE HASRET KALDIK”

Kentin işlek cadde ve sokaklarında bulunan kaldırımlarda yürümeye hasret kaldıklarını belirten bir vatandaş, “Ben her gün bu çileyi çekmek zorunda mıyım? Defalarca şikâyetlerde bulunduk. Gündeme gelmesi için uğraştık, durduk. Ama sonuç koskoca bir hiç… Biz yıllardan beridir kaldırımlarda yürüyemez hale geldik. Tamam, esnafa garibana ceza verilmesin. Ama daha fazla denetimlerle bu işin önüne geçilebilir. Vatandaş olarak gerçekten mağduruz. Yetkililer bir çözüm bulsun.” Dedi.

“VATANDAŞA YÜRÜYECEK YOL BIRAKMADINIZ”

Son zamanlarda özellikle kaldırımlara park edilen araç sayısında hızla bir yükseliş gözlemlendiğini belirten bir başka vatandaş ise, “ Kent merkezinde yani Cumhuriyet Caddesi, Maraş Caddesi ve Beşyol Meydanı’nda parkomat sistemi nedeniyle zaten trafik çok kötü durumda. Ara sokaklarda kaldırım işgalleri var. Vatandaşlar yürüyemez hale geldi. Üstüne üstlük sürücüler de artık kaldırımları otopark gibi kullanmaya başladı. Esnaflar tezgâh açıyor, seyyar satıcılar kaldırımda satış yapıyor, araçlar kaldırımları işgal ediyor. Peki ya vatandaş ne yapsın? Kaldırımda yürüyemeyen onlarca insan yolda yürüyor. Sonra araç çarpınca da vay efendim ne işin var yolda… Sen vatandaşa yürüyecek yol bırakmadın ki? Bu sorun kronikleşmeye doğru gitmeye devam ediyor. Tek isteğimiz bir an önce çözüme kavuşturulmasıdır.” İfadelerini kullandı.

“ENGELLİ VATANDAŞLAR N’APSIN?”

Kaldırımların işgal edilmesine anlam veremediğini belirten bir başka vatandaş ise, “Engelli vatandaş ne yapsın?” diyerek tepki gösterdi. Gittikçe kalabalıklaşan bir kentte vatandaşın kaldırımda dahi yürüyemediğini belirten vatandaş konuyla ilgili şöyle konuştu:

“ Ben iyi kötü, zorla da olsa kaldırıma bırakılan eşyaların arasından geçebiliyorum. Ama sadece kendimizi düşünmek yetmez. Van’da yüzlerce engelli kardeşimiz var. Onlar ne yapacak? Nasıl geçsinler? Esnaflarımızı biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Sürücüler kaldırıma park etmesin. Vatandaş olarak kendi zorluğumuzu kendimiz çıkarıyoruz. Vallahi bıktık. Bu kadar bencil olmasınlar. Belediyeler denetimleri sıklaştırmalı ve bu sorun daha fazla büyümeden çözülmelidir.”

Yenidoğugazetesi