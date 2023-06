Diyadin ilçesi Oğuloba (Şahvelet) köyünde akraba olan Bakır ailesinden bir kişinin ölümü ile sonuçlanan kan davası eski Ağrı Milletvekili Cemal Kaya’nın uzun süredir devam eden girişimleri sonrası barış ile sonuçlandı.

Barış törenine Cemal Kaya, Vali Yardımcısı Yusuf Beran Vuran, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Yasin Berçin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Tayfun Ay, eski Diyadin Belediye Başkanı Salih Yaşar, Diyadin AK Parti İlçe Başkanı Orhan Özden, AK Parti İl Başkanı Orhan Güngör ve yönetimi, kanaat önderleri, din adamları, mahalle muhtarları ile ilçe protokolünün hazır bulunduğu barış töreni imamların Kur'an'ı Kerim'den sureler okuması ve duaları ile başladı.

Cemal Kaya, yaptığı açıklamada "Yaklaşık 2 ay boyunca iki tarafla görüşerek kan davasının barışla sonuçlanması için girişimlerde bulunduk. Aile büyüklerinin sağduyulu yaklaşımıyla, kan davası barışla sonuçlandı. Her iki tarafta benim akrabalarım, maalesef talihsiz bir olay yaşandı. Şükürler olsun bugün barışla sağduyu ile sonuçlandı. Rabbim bir daha yaşatmasın, bu iki ailenin birliği köye, köyün birliği ilçeye, ilçenin birliği ile ilin birliği, ülkeye barış, birlik ve kardeşlik kazandıracaktır. Allah her iki taraftan da razı olsun. Af etmek büyüklüktür, bu büyüklüğü sağlayan her iki aileden de Allah razı olsun. Allah bir daha bu günleri bize nasip etmesin." dedi.

"Bende bölge insanıyım" diyen Vali Yardımcısı Yusuf Beran Vuran, "Maalesef 13 Mart tarihinde bu köyde yaşanan tatsız bir olayda bir vatandaşımız vefat etmişti. Geçmişte yaşadığımız menfur olaylar üzerine bir sünger çekip yarına hep birlikte gençlere de örnek olacak şekilde el ele yürüyeceğimizi, burada sevgi, saygı bağlarını yeniden yeşertip yaşatacağımızı göstermek için bir araya geldik. Başta Cemal Kaya Bey’e ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Her iki aileyi bir araya getirmek için bu kadar büyük gayret sarf ettiği için ona destek veren bu süreçte alın teri döken herkesten Allah bin kere razı olsun” dedi.

Barış töreni verilen yemek ve Kuran’ı Kerim altında geçtikten sonra edilen dualar ile son buldu. Her iki aile el sıkışıp barışta emeği olanlara teşekkür etti. İHA