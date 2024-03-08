Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Kültür Sanat Van Projesi" kapsamında Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Halk Oyunları Şenliği'nde; Çatak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi gençler kategorisinde gösterdikleri performans ile jüri ve seyircilerden tam not alarak birinci oldu.



Çatak Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ercüment Bozdemir, “Yarışmada birinci olarak ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlayan usta öğreticimiz Vadullah Eraslan ve öğrencilerini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.