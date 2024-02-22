Can Kaybı 29 Bin 410 Oldu

Gazze, kaderine terk edilmiş durumda...

İsrail, yaklaşık 5 aydır havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Büyük yıkımların yaşandığı bölgelerde enkaza dönen binalar, binlerce kişiye mezar oldu.

Bugün ise Gazze Şeridi'ndeki son durum açıklandı.

Can kaybı 30 bine yaklaştı

Saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde bin 70 arttı. Böylelikle can kaybında bilanço ağırlaştı ve 29 bin 410 kişi hayatını kaybetti.

Yaralı sayısı da 69 bin 465 oldu.

Enkaz altında binlerce kişi var

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı bölgede, ayakta kalan yapı sayısı giderek azalıyor.

Yoğun bombardımana tutulan Gazze'de, enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirildi.

1,9 milyon Filistinli yerinden oldu

Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu.

Bir yanda savaş bir yanda açlık mücadelesi

İsrail'in engellemeleri nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler, bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.