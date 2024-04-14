TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta çekişmeli ve zevkli bir hafta daha geride kaldı. Lider Esenler Erokspor ile AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin kazandığı haftada, şampiyonluk adaylarından biri olan Bucaspor 1928 deplasmanda rakibi 1461 Trabzon FK’ye 3 – 0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı.

1461 Trabzon FK’nin golleri 32. dakikada Tarık Tekdal, 52. dakikada Hakan Yeşil ve 90. dakikada Hurşit Taşçı’dan geldi. Ev sahibi ekip 3 puanı 3 golle alarak puanını 65’e yükseltti ve 4. sıradaki yerini korudu.

Bucaspor 1928 ise şampiyonluk yolundaki rakiplerinin kazandığı haftada sahadan mağlubiyetle ayrılarak 69 puanda kaldı.

Ligin ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan ancak ardından toparlanarak müthiş bir grafik ortaya koyan Bucaspor 1928, 11 hafta sonra mağlubiyetle tanıştı.

Bucaspor 1928, önümüzdeki hafta lider Esenler Erokspor’u konuk edecek.