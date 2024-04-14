TFF 2. Lig beyaz Grup’ta bugün önemli karşılaşmalar oynanacak. Lider Esenler Erokspor’un dün kendi sahasında konuk ettiği Bursaspor’u 5 – 1 mağlup etmesinin ardından gözler bugün oynanacak olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK – Altınordu ve 1461 Trabzon FK – Bucaspor 1928 maçlarına çevrildi.

Beyaz Grup’ta ligin son haftaları yaklaşırken heyecan da artıyor. Lider Esenler Erokspor dün karşılaştığı Bursaspor’u 5 – 1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapatırken, gözler bugün oynanacak olan kritik maçlara çevrildi.

2. sırada yer alan Bucaspor 1928 saat 14.00’teki maçta deplasmanda 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya gelecek. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Bucaspor kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Bir diğer önemli maçta AcnTurk Sigorta Van Spor FK, kendi sahasında Altınordu’yu konuk edecek. AcnTurk Sigorta Van Spor FK, sahadan galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor. Bu mücadele saat 15.00’te başlayacak.

Bugün oynanacak diğer maçlarda Hes İlaç Afyonspor Kulübü - Ankara Demirspor’u, Kırklarelispor Futbol A.Ş - Serik Belediyespor’u, Zonguldak Kömürspor A.Ş - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.’yi ve Diyarbekir Spor A.Ş. de Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.’yi ağırlayacak.