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Sivas'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi. Kaza sonucu 2'si ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı.

14 KİŞİ YARALANDI

E.P. yönetimindeki 34 RT 099 plakalı otobüs, Kurtlapa-Asarcık köyleri arasında devrildi. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si ağır 14 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

CENAZE TÖRENİNDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildiği değerlendirilen otobüstekilerin, Asarcık köyündeki bir cenaze törenine katıldıkları ve İstanbul'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.