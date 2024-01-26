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Van Valiliği, Van için bugün ve yarın kar yağışı uyarısında bulundu. İlçe ilçe isim vererek kar yağışının etkili olması beklenen yerlere dikkat çeken Valilik, “Bölgemizin doğusunda (Muş, Bitlis) aralıklarla devam eden kar yağışlarının, akşam saatlerinden itibaren Van'ın güney (Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş ve Gürpınar) ve kuzey (Çaldıran, Muradiye ve Erciş) ilçelerinde etkisini artırması ve yarın (Cumartesi) gün boyu kuvvetli, yükseklerde yoğun kar yağışı şeklinde devam etmesi tahmin edilmektedir” diye kaydetti.

Açıklamada; “Yağışların bu gece yarısından, yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar Van'ın merkez ilçeleri (Edremit, İpekyolu, Tuşba) ve çevresinde etkili olması, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafifleyerek aralıklarla devam etmesi, akşam saatlerinden sonra sıcaklığın düşmesiyle birlikte etkisini tekrar artırması beklenmektedir” denildi.

Valilik, uyarıda da bulunarak; “Kar yağışları sırasında yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi hadisesine bağlı olarak görüş mesafesinde azalma, çığ tehlikesi, bölgenin yüksek rakımlı karayolu geçitlerinde (Karabet, Kurubaş, Güzeldere, Tendürek) ulaşımda akşama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” vurgusu yaptı.