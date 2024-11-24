Yoğun kar yağışının ardından yollarda buzlanma oluşurken, sürücüler için zor anlar yaşandı. TEM Otoyolu'nun Bolu - Ankara kesiminde maddi hasarlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

5 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 yaralı vatandaşa ilk müdahaleleri İstanbul'dan Van'a dönen Hak İnsani Derneği Van İl Müdürü Adnan Elvan ve beraberindeki arama kurtarma ekibi yaptı.

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Gerçekleşen zincirleme kazada 8 vatandaşın yaralandığını belirten Hak İnsani Derneği Van İl Müdürü Adnan Elvan, "Bugün saat 14.20 sularında Bolu - Ankara tüneline yakın 5 aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar meydana geldi. 8 vatandaşımız çeşitli yerlerinden yaralanırken kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Olay yerinde Hak Arama Kurtarma ekibi olarak ilk müdahaleyi biz yaptık, ardından 112 ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi." dedi.

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Kaynak: WanHaber / Fatma Öztürk