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Eli kanlı terör örgütü, hain yüzünü tam 7 yıl önce İstanbul'un en işlek bölgelerinden birinde gösterdi.

10 Aralık 2016'da, Beşiktaş'ın stadının çevresi 2 ayrı bombalı saldırının hedefi oldu.

Teröristler, bir maç gününü seçti ve Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın bitiminde, taraftar stadı terk ettikten sonra bomba sesleri duyuldu.

45 saniye arayla 2 ayrı saldırı

Saat 22.29'u gösterdiğinde çevik kuvvet polisleri, henüz bölgeden ayrılmamıştı.

İlk saldırı "Beleştepe" olarak isimlendirilen bölgede, seyir halindeki bomba yüklü bir aracın patlaması şeklinde gerçekleşti.

İkinci saldırı ise 45 saniye sonra Maçka Parkı'nda yine polislerin bulunduğu bölgede durdurulmak istenen bir teröristin kendisini patlatması sonucu meydana geldi.

47 şehit verdik...

Anadolu yakasından da duyulan patlamaların ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi, yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Saldırı sonucu 40'ı polis, 47 kişi şehit oldu, 242 kişi de yaralandı.

Hain saldırının ardından ülke genelinde bir günlük ulusal yas ilan edilirken, saldırıyı ise terör örgütü TAK üstlendi.

Saldırının faili tutuklandı

Bombalı saldırının patlayıcılarını taşıyan terörist Diyarbakır polisi tarafından yapılan titiz çalışma sonucu Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakalandı.

Diyarbakır'a getirilen K.K. emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden emniyet personellerinin isimleri:

Fazilet Özçelik, Ufuk Bozgeyik, Ali Aksoy, Adem Oğuz, Adem Serin, Okan Doğan, Soner İdil, Mehmet Varlıklı, İlker Uylaş, Mustafa Öztürk, Yasin İke, Durmuş Öcal, Hüseyin Akyüz, Mehmet Atıcı, Vefa Karakurdu, Hasan Alım, Murat Yılmaz, Hüseyin Dalgılıç, Metin Düzgün, Oğuzhan Duyar, Süleyman Sorkut, Nazif Emre Horoz, Hamdi Dikmen, Kadir Yıldırım, Mustafa Kemal Devrilmez, Bora Çelik, Uğur Ürker, Çetin Sarıkaya, Mehmet Taş, Hakan Tanrıkulu, Haşim Usta, Enes Çiçek, Ali Osman Şahin, Osman Börkoğlu, Yakup Çapat.

Hayatını kaybeden siviller:

Ahmet Dokuyucu, Velat Demiroğlu, İsmail Koç, Yasin Görkem Yazıcı, Selin Çelik, Tunç Uncu, Berkay Akbaş.

18 sanığa hapis cezası verildi

Mahkeme, tutuklu sanıklardan Zozan Kutum, Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Tufan Beyhan'ı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürme" suçlarından 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

Sanıklar ayrıca 242 kişiye karşı "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli madde bulundurmak", "kamu malına zarar verme" ve "mala zarar verme" suçlarından da toplamda 4 bin 890'ar yıl hapse çarptırıldı.

Mahkeme, 10 sanığı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırırken, bu sanıkları ayrıca "tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye yardım etme", "tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme", "tehlikeli madde bulundurma", "kamu malına zarar vermeye yardım etme" ve "mala zarar vermeye yardım etme" suçlarından 25 yıl ila 3 bin 380 yıl arasında hapse mahkum etti.

Mahkeme, 4 sanığa ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası verdi.

Bu davada yargılanan 8 sanıkla ilgili kovuşturmanın genişletilmesi kararı alarak dosyalarını ayıran mahkeme, firari sanığın dosyasının da ayrılmasına hükmetti.

Firari sanık 7 yıl sonra yakalandı

Mahkemenin dosyasını ayırma kararı verdiği firari sanık Aydın Ekinci de şubatta yakalandı. Sanık hakkında saldırıdan 7 yıl sonra iddianame hazırlandı.

İddianamede, sanığın hücre yapılanması sorumlusu ve Beşiktaş saldırısının planlayıcılarından sanık Mehmet Emin Töre ile Bahçelievler'deki bir hücre evinde kaldığına yer verildi.

Sanık Ekici hakkındaki yargılama İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.