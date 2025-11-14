AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre yılın 10 ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artarak 224,6 milyar dolara çıktı.

Ankara'dan yapılan ihracat, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,6 artarak 12 milyar 999 milyon 25 bin dolara ulaştı. Başkentten geçen yılın aynı döneminde 11 milyar 440 milyon 584 bin dolarlık dış satım yapılmıştı.

Ankara'nın ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ocak-ekim döneminde en fazla dış satım yapılan ülkenin Birleşik Krallık olduğu görüldü. Söz konusu dönemde Birleşik Krallık'a 915 milyon 541 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 894 milyon 865 bin dolarla Almanya, 875 milyon 528 bin dolarla Çin, 865 milyon 46 bin dolarla ABD ve 701 milyon 125 bin dolarla Slovakya takip etti.

En fazla ihracat otomotiv endüstrisinden

Başkentten yılın 10 ayında yapılan dış satımda "otomotiv endüstrisi" sektörü 1 milyar 428 milyon 724 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 1 milyar 394 milyon 10 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 1 milyar 307 milyon 689 bin dolarla "makine ve aksamları", 1 milyar 105 milyon 133 bin dolarla "elektrik ve elektronik", 1 milyar 62 milyon 17 bin dolarla "madencilik ürünleri" izledi.

Bu dönemde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör, yüzde 1155 ile "gemi ve yat hizmetleri" sektörü oldu. Bu sektörü, yüzde 67,6 ile "mücevher", yüzde 36,8 ile "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", yüzde 26,7 ile " çimento cam seramik ve toprak ürünleri" sektörleri takip etti.

"Memur kenti olarak anılan Ankara artık ticaretin merkezi"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Ankara'nın bu yılın gerçekleştirdiği ihracatın son derece önemli bir başarıyı işaret ettiğini söyledi.

Ankara'nın ihracatta sürekli gelişen bir seyir izlediğine dikkati çeken Baran, "Başkentimiz kendi rekorunu kırarak, ülke ekonomisine her geçen gün büyüyen oranda katkı sağlıyor. Özellikle savunma, makine, metal, otomotiv yan sanayi, medikal, gıda, tekstil, bilişim ve iletişim teknolojileri gibi stratejik sektörlere ev sahipliği yapması nedeniyle uluslararası rekabet gücü yüksek bir şehir." dedi.

Baran, bu yılın 10 aylık döneminde yapılan dış satımda otomotiv endüstrisi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları, elektrik ve elektronik ile madencilik ürünlerinin ilk sıralara yer aldığına işaret ederek, bu başarının tesadüfi olmadığını, söz konusu ilerlemenin Ankara'nın son 20-25 yılda ekonomide attığı güçlü temellerin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Sanayi sektöründe kaydedilen ilerlemelerin Ankara'yı önemli üretim merkezlerinden biri haline getirdiğini belirten Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Bir dönem kamu kurumlarının merkezi olması sebebiyle 'memur kenti' olarak anılan Ankara, bugün artık teknoloji, sanayi ve ticaretin de merkezi durumuna geldi. Şehrimizde 13 organize sanayi bölgesi (OSB) bulunuyor, halihazırda iki yeni OSB daha kurulması için çalışmalar devam ediyor. 21 üniversitesi bulunan Ankara, üniversite-sanayi işbirliğinin en fazla gerçekleştiği şehirler arasında yer alıyor ve bu da şehrin rekabetçiliğini güçlendiriyor."

Baran, lojistik imkanlar açısından değerlendirildiğinde de coğrafi konumunun etkisiyle şehrin önemli bir avantaja sahip olduğuna dikkati çekerek, gelişmiş kara yolu ve demir yolu bağlantılarının Ankara'dan farklı bölgelerle ticaretin kolayca yapılmasına olanak sağladığını dile getirdi.

Yaklaşık 500 kilometre mesafede 10 limana lojistik bağlantısı bulunan Ankara'nın, Esenboğa Havalimanı'ndaki genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla hava yolu lojistik imkanlarını da artıracağına dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"2024 verilerine göre dış ticaret hacmi 32 milyar dolar civarında olan Ankara, iller arasında ithalatta ikinci, ihracatta üçüncü sırada bulunuyor. Başkentimizden 200'e yakın ülke ve coğrafi bölgeye ihracat yapılıyor. Ankara'nın ihracat potansiyelini günden güne artırdığını ve özellikle yüksek teknoloji yatırımlarıyla ülkemize önemli katma değer sağladığını görmek bizleri gururlandırıyor. Hedefimiz en küçüğünden en büyüğüne KOBİ'lerimizi ihracatın güçlü ve kalıcı aktörleri haline getirmek ve yüksek teknoloji ve katma değerli ürün ihracatımızı en üst seviyeye taşımak."