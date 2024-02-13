Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, beraberindeki partililerle birlikte Japon Pasajı içerisindeki ve Ulu Camii civarındaki esnafı ziyaret etti.

Pasaj içerisinde bulunan dükkânları tek tek dolaşarak hayırlı işler dileklerini ileten Abdulahat Arvas, yaklaşan yerel seçimler için dua ve destek istedi. Büyükşehir adayı Arvas, gösterilen ilgiye teşekkür etti. Arvas, göreve geldiklerinde esnafların sorunlarıyla özel ilgileneceğini söyledi.

“PROJELERİMİZ HAZIR, İKTİDARIMIZIN DESTEĞİ DE ARKAMIZDA”

Seçim çalışmalarının ve ziyaretlerin çok verimli geçtiğini ifade eden Arvas, “Halkımızla, esnafımızla bir aradayız. Gün geçtikçe daha olumlu dönütler alıyoruz. Günden güne ilginin artması bizim de çalışma şevkimizi artırıyor. Halkımız zaten kadir şinas bir halktır. Bizi bağrına basıyor.

Aynı frekansı yakaladığımızı düşünüyorum. Zaten sorun ve sorunlar belli, çözüm de belli. AK Parti belediyecilikte kendini kanıtlamış zaten. Van’ımız ise bu nimetten faydalanamamış maalesef. Şimdi bu fırsat ayağımıza kadar gelmiş. Cumhurbaşkanımızın bize açık çeki ortada. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. İnanın iktidarımızın hizmete olan desteğiyle şehrimizi çok farklı bir noktaya taşıyabiliriz. Bizi en iyi biz anlarız. Projelerimiz hazır, iktidarımızın desteği de arkamızda. Sorunların üstesinden geleceğiz” dedi.