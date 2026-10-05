Hipertansiyon ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Kontrol altına alınmadığında kalp krizi, inme, kalp yetersizliği ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen yüksek tansiyon, uzun yıllar boyunca herhangi bir belirti vermeden ilerleyebiliyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hipertansiyonun yol açabileceği sağlık sorunlarına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Dünya genelinde yaklaşık 1,4 milyar yetişkinin hipertansiyonla yaşadığına dikkat çeken Sarıkaya, hastalığın uzun yıllar belirti vermeden kalp, beyin, böbrek ve damar sistemine zarar verebildiğini belirterek, “Tansiyonunu ölç, değerini bil. Yüksekse önemse, tedavi ol ve kontrol altında tut” çağrısında bulundu.

“DÜNYADA 1,4 MİLYAR YETİŞKİN HİPERTANSİYONLA YAŞIYOR”

Hipertansiyonun önemli bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çeken Sarıkaya, “Dünyada yaklaşık 1,4 milyar yetişkin hipertansiyonla yaşıyor. Hipertansiyonu bulunan yaklaşık 600 milyon kişi ise hastalığının farkında değil. Hipertansiyonu olanların yalnızca yüzde 23’ünün tansiyonu kontrol altında.” dedi.

“KALP KRİZİ VE İNME RİSKİNİ ARTIRIYOR”

Hipertansiyonun kontrol altına alınmaması halinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Başhekim Sarıkaya, “Sonuç? Kalp krizi. İnme. Kalp yetersizliği. Böbrek yetmezliği. Damar hastalıkları. Demans.” ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine de değinen Sarıkaya, yüksek kan basıncıyla ilişkili kalp krizi ve inmeler nedeniyle dünyada her saat 1.000’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

“HİPERTANSİYON ÇOĞU ZAMAN AĞRI YAPMAZ”

Hipertansiyonun en önemli özelliklerinden birinin uzun süre belirti vermemesi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Sarıkaya, “Hipertansiyon çoğu zaman ağrı yapmaz. Yıllarca hiçbir belirti vermeyebilir. Ama bu sırada kalbi, beyni, böbrekleri ve damarları sessizce hasara uğratabilir. Üstelik karşımızdaki düşman gizli değil; ölçülebilir. Tedavisi de var. Sorun çoğu zaman tansiyonu ölçmememiz, yüksek olduğunu bilmememiz, bilsek bile yeterince önemsemememiz ve tedaviyi hedef değerlere ulaştırmamamız.” dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, uyarılarını şu sözlerle tamamladı: “Kalp ve damar hastalıklarıyla mücadelede hipertansiyonun kontrol altında tutulması en güçlü adımlardan biri. Tansiyonunu ölç. Değerini bil. Yüksekse önemse. Tedavi ol ve kontrol altında tut. Çünkü hipertansiyon sessiz olabilir; verdiği hasar sessiz değildir.”