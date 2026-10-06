Edinilen bilgilere göre olay Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda yaşandı. Okuldan mezun olduğu öğrenilen bir kız öğrenci, sabah saatlerinde üniforma giyerek eski okuluna geldi. Pskilolojik problemleri olduğu iddia edilen öğrenci, bıçakla saldırdığı 6 öğrenciyi yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Veliler okula koştu

Yaşanan olayın ardından okulda öğrencisi olan veliler büyük panik yaşadı. Okula koşan veliler öğrencilerinin durumu ile ilgili bilgi almaya çalıştı. Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.