Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir otelde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları' programında, kentteki iş insanlarıyla bir araya geldi. Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, Mardin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nasır Duyan ve iş insanları da katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık yüzyılın hesabını yapan ülke konumunda olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz 2024 yılı; ülkemizin gelecek hedefleri, müreffeh yarınları için çok önemli bir yıl, adeta bir 'dönüm noktasıdır' diyebiliriz. Bu yıl; 2023 hedeflerini gerçekleştirerek hem Türkiye Yüzyılı hedefimize yürüdüğümüz hem de kalkınmanın ilk adımı olan yerel yönetimlerde yeni bir döneme gireceğimiz bir yıl olacak.

Türkiye, artık önündeki 5 yılın değil, yüzyılın hesabını yapan bir ülke oldu hamdolsun. Türkiye Yüzyılı; yolumuza engel olabilecek hiçbir meselemizin olmadığı, yerel hizmetlerde dünya standartlarının da üzerine çıkmış ve tüm enerjisini kalkınmaya, gelişmeye, küresel anlamda yükselmeye entegre etmiş bir vizyonun adıdır. Bu sebeple bizim hiçbir şehrimizde ve hiçbir ilçemizde artık yerel yönetimler diye bir sorunumuzun olmaması gerekiyor. Bizim artık kaybedecek vaktimiz yok" dedi.

Bakan Işıkhan: İş kanunumuzu revize etme sürecindeyiz

'VERİLERDE EN YÜKSEK İŞ GÜCÜNE KATILIM VE İSTİHDAM ORANLARINI BEKLİYORUZ'

İşverenlerin karşılaştıkları zorlukların azaltılmasına yönelik kapsamlı çalışmaların olduğunu belirten Bakan Işıkhan, "Bizim koltuk kavgalarından halka hizmet etmeye zaman bulamayan eski Türkiye kalıntısı köhne zihniyetlerle kaybedecek vaktimiz yok. Bizim artık; 'Bize engel oluyorlar' bahaneleriyle, temel atmama şovlarıyla, iş bilmezliklerini mağduriyet masallarıyla örtbas etmeye çalışarak reklam belediyeciliği yürütenlerle kaybedecek vaktimiz yok.

Bizim; vatandaşının derdini kendi derdi bilen, bulunduğu ilçedeki her haneyi kendi evi gibi bilen, laf değil icraat üreten gerçek belediyeciliğe ihtiyacımız var. Bizim; şehirlerimizin ve ilçelerimizin sorunlarına gerçekçi çözümler üreten, proje geliştiren, şehrinin ihtiyacına göre gelecek vizyonu çizebilen yerel yönetimlere ihtiyacımız var. İşte bu vizyon farkına siz değerli kardeşlerim her gün bizzat kendi gözlerinizle şahit oluyorsunuz. Bir tarafta terörle el ele vererek; millete hizmet adına yapılmış ne varsa yıkma telaşında olan koltuk sevdalıları var.

Bir tarafta ise Türkiye'yi uzaya çıkaran, önce vatandaşım diyerek elindeki tüm fırsatları ülkesinin aydınlık geleceği için seferber eden millet sevdalıları var. Bakınız bugün istihdamda, sosyal güvenlikte, ihracatta, savunma sanayisinde, turizmde dünyada örnek gösterilebilecek bir seviyeye geldik. Özellikle istihdamda ve iş gücünde en iyi verilerin elde edildiği bir dönemden geçiyoruz.

Mart ayında açıklanacak 2023 yılı TÜİK verilerinde hem genelde, hem kadınlarda, hem de gençlerde, 2002 yılından bu yana en yüksek iş gücüne katılım oranları ve istihdam oranlarını bekliyoruz. Aynı şekilde tüm öncü göstergeler, son 22 yılın en düşük işsizlik oranının ortaya çıkacağını gösteriyor. İnşallah bu güzel gelişmeleri sizlerin desteğiyle daha da yukarı taşıyacağımıza inanıyorum. Bu noktada sizleri rahatlatmak, işverenlerimizin karşılaştığı zorlukları azaltmak ve bürokratik yükü hafifletmeye yönelik kapsamlı çalışmalarımız yapmaktayız" diye konuştu.

'MEVZUATI GÜÇLENDİRİP, YÜZYILLIK VİZYONUMUZA YAKIŞIR HALE GETİRECEĞİZ'

Her yıl 1 milyondan fazla kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini belirten Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Teşviklerimiz ve desteklerimizle, işletmelerinizin büyümesine ve istihdamın artmasına katkıda bulunuyoruz. Diğer taraftan 'İstihdama Dönüş Programı' kapsamında deprem bölgesindeki illerimizde düzenlenecek kurs ve programlarımızın uygulanmasına yönelik özelleştirilmiş politikaları hayata geçirdik. Bildiğiniz üzere İŞKUR aracılığıyla işverenlerimiz ve işçilerimiz arasında köprü görevi görmeye devam ediyoruz. Aktif İşgücü Programları ile işverenimize; işçisini kendisinin yetiştirdiği imkan tanıyoruz.

Bu programlarımızın şartlarını esneterek daha fazla vatandaşımızın yararlanması noktasında adımlar attık. İş Başı Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim kurslarından Mardin'de bugüne kadar 40 binden fazla vatandaşımız faydalanmıştır. Her yıl 1 milyondan fazla kişinin işe yerleşmesine aracılık ediyor, işverenlerimizin aradığı elemanı bulmasına destek oluyoruz. Mardin'de 21 yılda, sadece İŞKUR aracılığıyla 44 bin vatandaşımızın işe yerleşmesini sağladık.

Bugüne kadar toplam 51 bin kişi Toplum Yararına programlardan yararlandırılmıştır. Mardin'de, 2002 yılında aktif sigortalı kişi sayısı 46 bin 549 iken 2023 yılı sonu itibarıyla aktif sigortalı sayısı 188 bin 948 olmuştur. Yani, aktif sigortalı sayısı son 21 yılda 4 katına çıkmıştır. İnşallah bu sayıyı daha da artıracağız. Ayrıca, 'Kadın İstihdam' projemiz, İş-Pozitif'in duyurusunu yapmıştık. Bu projeyle işverenle iş arayanı çevrim içi olarak bir araya getirip istihdam ve işe yerleştirme süreçlerini hızlandırdığımız bir sistem kurduk. Özellikle kayıtlı kadın istihdamı konusundaki hedeflerimize katkı sağlayacak, istihdamı teşvik edecek hem iş arayanın hem de işverenin işini büyük ölçüde kolaylaştıracağına inandığımız bir projedir.

İş-Pozitif kapsamında bir istihdam fuarını da inşallah yakın zamanda Mardin'de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Türkiye Yüzyılı kadın erkek, genç yaşlı her kesimin desteğini gerekli kılan uzun vadeli bir vizyon. Şu an iş kanunumuzu güçlendirme, revize etme sürecindeyiz. Mevzuatı daha da güçlendirip, çalışma barışına, sosyal diyalog, istihdam ve iş gücü piyasası gidişatına olumlu yönde katkı sağlayarak Türkiye'nin çalışma hayatını yüzyıllık vizyonumuza yakışır hale getireceğiz. Değerli kardeşlerim, gördüğünüz gibi her gün yeni bir eser, her gün yeni bir projeyle halkımıza hizmet götürüyoruz.

21 yılda Türkiye'yi nerelerden alıp hangi seviyelere ulaştırdığımızı en iyi Mardinli hemşerilerim bilir. Peki, biz bunu nasıl başardık değerli kardeşlerim? Biz bunu kalkınma, gelişme ve büyüme anlayışını yerel yönetimler tecrübesiyle inşa etmiş bir liderin öncülüğüyle başardık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hizmet aracı olarak gördüğü millet hareketiyle, AK Parti vizyonuyla başardık. İnşallah 31 Mart akşamı da yine aynı başarıyı başta Mardin olmak üzere tüm illerimizde ve ilçelerimizde kazacağımıza yürekten inanıyoruz."