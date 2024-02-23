Beşiktaş'ta düzenlenen 'İstanbul'u Büyüten Kadınlar' programına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Bugün Türkiye yüzyılından İstanbul'umuzun gelecek 5 yılını konuşacağız. Bu 5 yıl herhangi bir 5 yıl değil.

Bu 5 yıl, bir dünya mirası olan bu kadim şehrin yeni dünyaya uyum sağlaması gereken, kritik bir 5 yıl. İstanbul'a karşı hepimizin bir sorumluluğu var. Ecdadımızdan bize miras kaldığı gibi, ecdadımızın da tarihten aldığı bir miras İstanbul.

Şimdi bu mirası en güzel haliyle geleceğe taşıma görevi hepimizin omuzlarında. İstanbul'un yeri hepimiz için çok ayrı. Fakat bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız için İstanbul'un anlamı bambaşka.

Cumhurbaşkanımızın İstanbul'a karşı hep ayrı bir muhabbeti olmuştur. Bir kuşağın hafızasında Sayın Cumhurbaşkanımız hâlâ İstanbul'u İstanbul yapan efsane Belediye Başkanıdır. Sevdam dediği İstanbul'da belediye başkanı olmasında kadınların büyük katkısı vardır. 1994 seçim çalışmalarında kadınların çok büyük emeği vardı. Kendisi de bunu her fırsatta dile getirir" dedi.

“KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 36'YA YÜKSELDİ"

AK Parti iktidarı döneminde kadınların sosyal hayata katılım oranının arttığına dikkat çeken Bakan Göktaş, “2002 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın temsili oranı yüzde 4,4 iken 2023 yılında yapılan genel seçimlerde bu oran yüzde 20'ye yükseldi. Son 20 yılda kadınlar, siyasette güçlü profilleriyle yer aldılar, almaya devam ediyorlar.

Kadınlara yönelik politika ve hizmetler bizim Bakanlığımızın da ana çalışma alanları arasında yer alıyor. Kadının statüsünün güçlendirilmesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizim en önemli gündem başlıklarımızdan birisi oldu. Bu konudaki ciddiyetimizi hayata geçirdiğimiz birçok politika ve hizmetlerimizle gösterdik. 22 yılda kadınlara yönelik, hem iş hayatında hem de sosyal hayatta var olan ayrımcı uygulamalara son verdik.

Kadınların hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan hayatın her alanında daha güçlü hale gelmeleri için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. 2002'de yüzde 27,9 olan kadınların işgücüne katılma oranını 2023 yılı Kasım ayı itibariyle yüzde 36'ya yükseltmiş durumdayız. İş ve aile dengesini korumak çok önemli.

Bu kapsamda doğuma bağlı izin hakları ve esnek çalışma modellerine ilişkin düzenlemeler gibi son yıllarda önemli düzenlemeler hayata geçirdik. Tüm işlerin yüzde 95'inin dijitalleştiği bir dünyada, kadınların bu alandaki varlığı kritik önem taşıyor. Kısaca STEM dediğimiz Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik alanlarında yetişmiş insan gücü artık stratejik bir güç haline geldi. Biz de özellikle kız çocuklarımızın bu alanlarda eğitimleri ve kariyer yapmaları için özel çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

“İSTANBUL'U BÜYÜTEN KADINLARDIR"

Kadınların yerel yönetimlerine katılımının önemini vurgulayan Bakan Göktaş, “Ülke olarak bizim siyasi tecrübemizde yerel yönetimlerin önemi çok büyük. Biz 'Demokrasi yerelde başlar' anlayışını benimsiyor ve her kademede kadınların varlığını önemsiyoruz. Kadınların yerel yönetimlerde etkili olmasını çok değerli buluyorum.

Belediyecilikte farklı kesimlerin ihtiyaç ve beklentilerini anlama ve bu doğrultuda politikalar geliştirme konusunda kadınların perspektifi fark yaratır. Nitekim burada bulunan her bir katılımcımız, gururla söyleyebiliriz ki “İstanbul'u Büyüten Kadınlardır. Murat Kurum Başkanımızın projelerini incelerken İstanbul için ayrıca heyecanlanıyorum. Çünkü bu projeler İstanbul'un çehresini değiştirecek, değer katacak, güzelleştirecek" şeklinde konuştu.