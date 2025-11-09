Bakan Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu kapsamında, 'Ticaretin Yüzyılı' hedeflerimize ve ihracat ailemize verdiği güçlü desteğin yeni bir adımı olarak, ihracatçılarımızın finansmana ulaşmasını kolaylaştırmak ve küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmak amacıyla geniş kapsamlı bir alıcı kredileri destek programı yürürlüğe girmiştir.

Alıcı kredileri; uygun maliyetlerle yeni pazarlara giriş imkanı sağlaması, finansmana ulaşmada zorluk yaşayan ülkelerde ticari güveni artırması, finansal riskleri azaltarak ihracatı desteklemesi, ülkemizin üretim kabiliyetini güçlü bir finansman altyapısıyla birleştirmesi açılarından büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, yeni destek programı kapsamında, Türk Eximbank tarafından kullandırılan alıcı kredileri için sağlanan finansman desteklerinin genişletildiğini belirterek, "Böylece yalnızca orta ve uzun vadeli krediler değil, akreditifli işlemler gibi kısa vadeli alıcı kredileri de artık rekabetçi finansman maliyet oranlarıyla desteklenecektir. Yeni düzenleme ile yurtdışında üstlenilen müteahhitlik projeleri kapsamında ihraç edilen yatırım malları da alıcı kredisi finansman maliyeti desteği kapsamına alınmıştır. Bu sayede, ihracatçılarımız global ölçekte daha güvenli, daha rekabetçi ve daha düşük maliyetli finansman olanaklarına ulaşabilecektir" dedi.

Bakan Bolat, sağlanan alıcı kredisi destekleri sayesinde ihracatçıların; proje ölçeğine ve pazar dinamiklerine göre esnek ve geniş finansman imkanlarına ulaşabileceğini, riskli pazarlara girişte öngörülebilir finansal avantajlara sahip olacağını, düşük finansman maliyetleriyle ihracat yapabileceğini, yurt dışı rekabetçiliğini geliştireceğini, alıcılarına güvenli finansman çözümleri sunarak ticari ilişkilerini güçlendireceğini kaydetti.

İHRACAT KONSORSİYUMLARINA DESTEK

Bakan Bolat, küresel pazarlarda daha güçlü bir varlık gösterebilmek amacıyla en az 3 şirketin bir araya gelerek oluşturduğu ihracat konsorsiyumlarına sağlanan desteklerin de genişletildiğine işaret ederek, "Yeni düzenleme ile ihracat konsorsiyumlarına; yurt dışı birim kiralama, temel kurulum ve konsept mimari çalışma giderleri, depolama hizmetlerine ilişkin giderler destek kapsamına alınmıştır" dedi.

Bakan Bolat, desteklerin etkinliğini artırmak ve farklı hedef pazarlara yönelik ihracatı teşvik etmek amacıyla, ihracat konsorsiyumu statüsü alan şirketlerin her bir hedef pazar için 5 yıl süreyle desteklenmesine yönelik yeni bir düzenleme uygulamaya alındığını, bu sayede ihracatçıların belirledikleri her yeni hedef pazarda uzun soluklu ve güçlü bir destek mekanizmasından yararlanabileceğini kaydetti.

'İHRACATÇILARIMIZIN YANINDAYIZ'

Bakan Bolat, "Uluslararası pazarlara giriş maliyetlerinin azaltılması, ihraç ürünlerimizin daha geniş coğrafyalarda tanıtılması, katma değerli ihracatın artırılması ve Türk ihracatçısının küresel rekabet gücünün yükseltilmesi amacıyla yürürlüğe giren bu düzenlemelerle, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımızın daima yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.