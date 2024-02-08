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Kardeş ülke Azerbaycan'da seçim heyecanı yaşanıyor..

Azerbaycanlılar, yeniden aday olan mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dahil toplam 7 aday arasından, 7 yıl Azerbaycan'ı yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandı.

Cumhurbaşkanı seçimi için yurt içi ve yurt dışında 6 bin 500 sandık kuruldu. Son verilere göre ülkede 6,5 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları, oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan sandıklarda kullandı.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemleri 19.00'da sona erdi.

7 aday yarıştı

Seçimde Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev ile bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuat Aliyev yarışıyor..

Kazanan İlham Aliyev oldu

Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini kesin olmayan ilk sonuçlara göre, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı.

Aliyev'i yüzde 2.2 oyla bağımsız aday Zahid Oruç takip etti. Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa 1.99, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev 1.78, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev 0.79, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev 0.66 ve bağımsız aday Fuat Aliyev 0.48 oy aldı.

Seçime katılım yüzde 76,73

MSK’dan yapılan açıklamada oy verme işleminin yerel saatle 19.00 itibarıyla resmen sona erdiği ve sayım işleminin başladığı belirtildi. Seçimlere yüzde 76,73 katılım sağlandığı açıklanmıştı.

Oyları sayma işlemleri devam ederken, Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu 10 gün içerisinde sonuçları Anayasa Mahkemesine ulaştıracak ve sonuçların onaylanmasının ardından resmen cumhurbaşkanı açıklanacak..