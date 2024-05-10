Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve Sahil Güvenlik Vangölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan’ın katıldığı aylık asayiş değerlendirme toplantısında konuşan Vali Ozan Balcı; asayiş ve güvenliğin sağlanmasına, çocuk ve gençlerin korunmasına, aranan şahısların yakalanmasına, trafik denetimlerine, göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetlerine, narkotik suçlarla mücadele faaliyetlerine, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetlerine, terörle mücadele faaliyetlerine, siber suçlarla mücadele faaliyetlerine ve Kapıköy Hudut Kapısı güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Vali Balcı, “İlimizde kamu huzurunun ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında 4 bin 910 polis ve 4 bin 448 jandarma personeli görev yapmaktadır. Mart ve nisan ayları içerisinde kolluk birimlerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 2 bin 489 olaya müdahale edilmiş bu olaylarda 5 bin 731 şahıs hakkında işlem yapılmış olup olayların aydınlatılma oranı yüzde 95.8’dir. Asayiş olaylarında; ilimizde 2024 yılı Mart ve Nisan ayları içerisinde mal varlığına karşı 296, kişilere karşı bin 213, 85 hırsızlık, 60 dolandırıcılık olayı meydana gelmiştir.

Asayiş olaylarında kolluk güçlerimizin özverili çalışması sonucu alınan tedbirler sonucunda ilimiz genelinde geçmiş yılın aynı dönemine kıyasla mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 20, hırsızlık olaylarında yüzde 48 azalış gerçekleşmiştir. yüzde 122 artış gösteren dolandırıcılık olayları üzerinde gerekli tedbirler alınarak halkımızı bilinçlendirmek adına konu üzerinde titizlikle çalışmalar icra edilmektedir” dedi.

Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Güvenli Okul Projesi kapsamında; okul çevrelerinde gerçekleşebilecek suçların önlenmesi ve öğrencilerin güvenli eğitim alabilmeleri için 418 okul çevresi ziyareti yapıldığı ve okul çevresinde bulunan 20 internet kafe, 199 park-bahçe,114 kahvehane ve 138 diğer umuma açık yerin kontrol edildiğini ifade eden Vali Balcı, “Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde eğitim alabilmeleri için okul çevresi devriye sayımız yüzde 126 artırılmıştır. (2024 yılı Mart ve Nisan ayları içerisinde okul çevrelerimizde 29 olay meydana gelmiştir.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik; dönem içerisinde bin 340 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Bu sayı geçmiş yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artmıştır. Yakalanan şahısların 341’i hapis cezası ile 999’u ifadeye yönelik aranması bulanan şahıslardır. Trafik konusunda 2024 yılı iki aylık süre içerisinde ilimizde 639 trafik kazası meydana gelmiş, 535 şahıs yaralanmış ve 2 vatandaşımız vefat etmiştir.

Yapılan trafik denetlemeleri, devriyeler, eğitimler ve alınan güvenlik tedbirleri kapsamında trafik kazalarının önüne geçilerek ve trafik güvenliği sağlanarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için kolluk birimlerimiz tarafından yürütülen çalışmalar etkin bir şekilde devam etmektedir. Trafikte hedefimiz sıfır can kaybına ulaşmaktır” ifadelerini kullandı.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti kapsamında; göçmen kaçakçılığı ile mücadele amacıyla 345 operasyonda 217 organizatör hakkında işlem yapıldığını ve 52 şahsın tutuklandığını dile getiren Vali Balcı, şöyle devam etti:

“Yapılan operasyon neticesinde iki aylık süreçte 1.741 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Narkotik suçları ile mücadele faaliyetlerinde; kolluk birimlerimiz tarafından ilimizde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasının veya ticaretini yapılmasının önlenmesine yönelik çalışmalarımız hız kesmeden ve kararlılıkla devam etmektedir. 2 aylık dönem içerisinde veriler incelendiğinde 203 operasyonda 236 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır.

İlimizde narkotik suçları ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele alanında vatandaşlarımızın farkındalığının artırılması bu yolla hem gençler arasında uyuşturucu kullanımının önlenmesi hem de güvenlik güçlerimizce yürütülen çalışmalara sağlanan toplumsal katkının artırılması amacıyla ilgili dönemde 33 Narkorehber faaliyetinde anne ve anne adayı olmak üzere bin 596 vatandaşımıza eğitim verilmiş, 3 narkonokta faaliyetinde 940 vatandaşımıza ulaşılmış ve En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında 437 anne/anne adayına farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim verilmiştir. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetlerinde; dönem içerisindeki operasyon sayımız geçmiş yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artış göstererek 418’e yükselmiş ve bu operasyonlarda 644 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır.

İlimizde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; ayrıca yakalanan malzemelerde en dikkat çekici olanlar; 10 bin 653 adet ilaç, 19 adet sahte pasaport, 18 adet sahte evrak, 92 kilogram külçe altın, 31 adet heykel ve taş obje’dir. Organize suçlarla mücadele kapsamında; dönem içerisinde 10 suç örgütüne operasyon yapılmış ve 32 şahsa adli işlem yapılmıştır. Terörle mücadele faaliyetlerinde; terör örgütlerine yönelik mart ve nisan içerisinde 54 operasyonda 369 şahsa adli işlem yapılmış 51 şahıs tutuklanmıştır. Siber suçlarla mücadele faaliyetlerinde; ilgili dönem içerisinde 254 siber olayı meydana gelmiş, 53 şahıs hakkında adli işlem yapılmış ve 12 şahıs tutuklanmıştır.”

SİBERAY programı çerçevesinde; “Siber Zorbalık, Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı ile Teknoloji Bağımlılığı” konularında 2024 yılı ilgili aylar içerisinde 11 etkinlik yapıldığına değinen Vali Balcı, “3 bin 333 kişiye bilgilendirme yapılmıştır. Kapıköy Kara Hudut Kapısından 2024 yılı Mart-Nisan ayları içerisinde 127 bin 946 kişi ülkemize giriş yapmış, 121 bin 780 kişi ülkemizden çıkış yapmış ve bu şahıslardan aranması bulunan 28 şahıs yakalanmıştır.

06-14 Nisan tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlarımızın bayramı coşku ve huzurla geçirebilmeleri, güvenli bir şekilde sevdiklerine ulaşabilmeleri maksadıyla; jandarma ekiplerimiz tarafından; 125 tim/unsur 3 bin 395 personel, 559 kara aracı, 38 hava aracı, polis ekiplerimiz tarafından da her gün için ayrı ayrı 54 trafik ekibi 98 trafik personeli, asayiş yönünden 100 ekip, 542 personelden oluşan devriye ekipleri, 11 motosikletli polis ekipleri görevlendirilmiştir” şeklinde konuştu.