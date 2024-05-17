Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan karar neticesiyle; balıkların üreme ve olgunlaşma dönemini tamamlaması ve balık popülasyonunda azalmanın yaşanmaması için her yıl 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor.

Bu yıl da yasak döneminin ardından balıklar tatlı sulara doğru göç etmeye başladı. Av yasağı boyunca ilgili kurumlar tarafından kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi için sıkı tedbirler uygulanıyor. Ancak alınan tüm tedbirlere rağmen zaman zaman da kaçak avcılık yapıldığı biliniyor.

Van Valiliği öncülüğünde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı gibi ilgili kamu kurum ve kolluk kuvvetleri tarafından gerekli tedbirler alınarak balığın kaçak avlanmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Buna rağmen zaman zaman kaçak avcılık yaparak balık satışı gerçekleştirenlerin olduğu yönünde sosyal medyada paylaşım yapılırken, bu süreçte herkesin daha duyarlı olması isteniyor.

Duyarlı kesimler Van Balığı için “avlamayalım, satmayalım, almayalım” diyerek av yasağı boyunca gönüllü kampanya yürütüyor.