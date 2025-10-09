Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkes çağrılarını ve teklife verilen olumlu yanıtı görmezden gelerek, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik acımasız saldırılarını sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun 4 Ekim ila 8 Ekim tarihleri arasında Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine 271'den fazla saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, bu saldırılarda 75'i Gazze kentinden olmak üzere 126 Filistinlinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Gazze'deki saldırılarda İsrail'in soykırımının bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in uluslararası sükûnet çağrılarını görmezden geldiğinin altı çizildi.

İsrail'in Gazze'de işlenen suçlardan sorumlu tutulduğu açıklamada, ABD yönetimi ve uluslararası topluma Gazze'ye saldırıları durdurmak ve ateşkesi derinleştirmek için acil ve etkili adımlar atma çağrısı yapıldı.

Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçu birlikleri, bölgenin çeşitli noktalarına saldırılarına devam etti.

Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılar sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

Nasır Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çeşitli noktaları hedef alan hava saldırılarında 3 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları da İsrail'in kentin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde çeşitli noktaları hedef alan saldırılarında 4 Filistinlinin yaralandığını, hedef alınan bölgelerden dumanların yükseldiğini söyledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda 20 binden fazlası çocuk ve 10 bini aşkını kadın olmak üzere 67 bin 173 Filistinli hayatını kaybetti.

Trump, Hamas'ın İsrailli esirlerin "tamamını" 13 Ekim Pazartesi teslim edeceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkese varılması sonrası İsrailli esirlerin aileleriyle telefonda görüştü.

İsrailli esirlerin yakınları varılan anlaşma nedeniyle Trump'a teşekkür etti.

Trump, görüşmede İsrailli esirlerin "tamamının" pazartesi günü teslim edileceğini söyledi.

Öte yandan Trump, teslim edilecek esirlere "ölü esirlerin cenazelerinin" de dahil edilip edilmeyeceğine dair detay vermedi.

İsrail basınında çıkan haberlerde ise Hamas'ın sağ esirleri tek seferde bırakacağı ancak ölü esirlerin cenazelerinin teslim edilmesinin zaman alabileceği ifade ediliyor.

Gazze'de 48 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor. Bu esirlerden 20'sinin sağ olduğuna inanılıyor.

ABD Başkanı Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.