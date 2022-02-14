Van’da kaçak sigara ve akaryakıt operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 7 - 13 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 68 adet cep telefonu, 8 adet akıllı saat, 21 adet cep telefonu kulaklığı, 3 bin 80 paket sigara, 330 litre akaryakıt ve 10 adet LPG dolumu mutfak tüpü ele geçirildi. Ayrıca 6136 SKM kapsamında yapılan çalışmalarda 58 adet av tüfeği ile ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ suçu kapsamında yapılan çalışmalarda da; 5 adet pasaport, 24 adet ikamet izin belgesi, 1 adet Uluslararası Koruma Başvurusu Belgesi ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 18 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır. İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” denildi.İHA