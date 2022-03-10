Van’da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için ‘Fuhuş, Fuhuşa Aracılık, Teşvik, Zorlama, Yer ve İmkan Sağlama’ suçlarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar kapsamında; ilimizde faaliyet gösteren bir otel ve günlük kiralanan evlerde yapılan eş zamanlı operasyonda; 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 5 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Operasyonda ayrıca 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere 15 mağdur kadın yakalanmış, yabancı uyruklu mağdur kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi.