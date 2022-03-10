Van’da bir erkek cesedi bulundu
İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi’nde derede bir erkek cenazesi bulundu.
Van’ın İpekyolu ilçesi Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi’nde bulunan derede bir erkeğe ait cenaze bulundu. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri gelerek inceleme yaptı. Cenazenin mülteciye ait olduğu belirlenirken, kişinin öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Cenaze otopsi işlemleri yapılmak üzere Van Adli Tıp Kurumu’na (ATK) götürüldü.
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