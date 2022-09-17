Van’da araması olan 26 kişi tutuklandı

Van'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

ASAYİŞ 17.09.2022, 08:31
Van’da araması olan 26 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 9-15 Eylül tarihlerinde yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı. AA

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