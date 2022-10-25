Van'da Polis araç sürücülerine ceza yağdırdı: 15 araç trafikten men edildi!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 18-25 Ekim'de kentin farklı noktalarında trafik denetimleri yaptı.

Uygulamalar sırasında 8 bin 253 aracın kontrol edildiği kentte, 870 araç ve sürücüye yaptıkları ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandı, 16 araç trafikten men edildi.

Ayrıca 19 okul servisini denetleyen ekipler 3 araç ve sürücüye ceza verdi. AA