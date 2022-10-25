Van'da Polis araç sürücülerine ceza yağdırdı: 15 araç trafikten men edildi!
Van'da yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzoz kullanan sürücüler ile bazı plakalara idari para cezası uygulandı, 15 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 18-25 Ekim'de kentin farklı noktalarında trafik denetimleri yaptı.
Uygulamalar sırasında 8 bin 253 aracın kontrol edildiği kentte, 870 araç ve sürücüye yaptıkları ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandı, 16 araç trafikten men edildi.
Ayrıca 19 okul servisini denetleyen ekipler 3 araç ve sürücüye ceza verdi. AA
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