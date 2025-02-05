Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil piyasasında sahte ilanları, spekülatif fiyat artışlarını ve kayıt dışı satışları engellemek amacıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasını genişletiyor.

1 Kasım 2023’ten itibaren kimlik doğrulaması ile güvenli ilan sürecini başlatan sistem, 4 Şubat 2025’ten itibaren yetki doğrulama zorunluluğunu da devreye alıyor.

Devreye alınacak olan yetki doğrulama zorunluluğu ile birlikte yetki belgesi bulunmayanlar araç satışı yapılmayacak.

YETKİ BELGESİ OLMAYAN GALERİCİLERE İLAN YASAĞI!

Yeni düzenleme ile taşıt ilanlarını yalnızca aracın gerçek sahibi veya e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş oto galeri işletmeleri verebilecek. Yetki belgesi bulunmayan oto galericiler ise 1 Nisan 2025’ten itibaren ilan platformlarında satış yapamayacak!

Ticaret Bakanlığı’nın bu adımı, sahte ilanlarla fiyat manipülasyonu yapanları ve kayıt dışı faaliyetleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Ayrıca, tüketicilerin aldatıcı ilanlar nedeniyle mağdur olmasının önüne geçilecek ve ikinci el araç piyasasında daha şeffaf bir ortam sağlanacak.