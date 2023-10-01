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Ankara'daki İçişleri Bakanlığı binasına saldırı girişiminde bulunan teröristlerin saldırı da kullandıkları hafif ticari aracı Kayseri'de gasp ettikleri ortaya çıktı. Develi İlçesinde veterinerlik yapan Mikail Bozloğan'ı başından vurarak öldüren teröristlerin aracını gasp ederek Ankara gittiği ve saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Veteriner Mikail Bozloğan'ın cesedi ise köy yakınlarındaki boş bir arazide başından vurulmuş halde bulundu.

Aracını çalıp başından vurmuşlar

Ankara'daki hain darbe girişimiyle ilgili ortaya çıkarılan son ayrıntı şok etti. İki teröristin saldırıda kullandıkları gri renkli hafif ticari aracı Kayseri'de gasp ettikleri ortaya çıktı. Develi İlçesinde veterinerlik yapan Mikail Bozloğan'ı başından vurarak öldüren teröristlerin aracını gasp ederek Ankara gittiği ve saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Veterinerin cansız bedeni bulundu

Veteriner Mikail Bozloğan'ın cesedi ise köy yakınlarındaki boş bir arazide yakın mesafeden ensesinden vurulmuş halde bulundu.