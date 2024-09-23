Fed'in Faiz İndirimleri ve Etkileri

Tarihi Zirveye Ulaşan Altın Fiyatları ABD'deki enflasyon verileri öncesinde altın, güvenli liman özelliği sayesinde yükselişini sürdürerek ons fiyatında tarihi rekor kırdı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Fed’in 50 baz puanlık faiz indirimi, piyasalarda önemli bir dalgalanmaya yol açtı. Bu durum, altın fiyatlarını destekleyen önemli bir faktör oldu ve yatırımcıların daha fazla güvenli varlık arayışına girmesine sebep oldu.

Jeopolitik Risklerin Rolü

Öte yandan, Ortadoğu’daki jeopolitik belirsizlikler de altının değer kazanmasında etkili oldu. Bu tür durumlar, yatırımcıların riskten kaçınmasını sağlarken, altın gibi güvenli liman olarak görülen varlıklara olan talebi artırıyor.

Doların Düşüşü ve Altının Yükselişi

Döviz piyasalarında dolar endeksinin düşüş göstermesi, altın fiyatlarının artışını destekleyen bir diğer etken olarak öne çıkıyor. Doların değer kaybetmesi, altının uluslararası piyasalardaki cazibesini artırıyor ve bu da fiyatları yukarı çekiyor.

Güncel Altın Fiyatları ve Rekorlar

Son verilere göre, ons altın fiyatı 2,631 dolara kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı. Türkiye’de ise gram altın fiyatı 2,887 liraya ulaşarak tarihteki en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları da önemli artışlar gösterdi, bu da yatırımcılar arasında büyük bir heyecan yarattı.