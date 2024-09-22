Maliye Bakanlığı Lüks Yat ve Tekne Satışlarını Takibe Aldı!

Bu hamle, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede atılan önemli bir adım olarak öne çıkıyorUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan elde edilen bilgilerle yapılan çapraz kontroller sonucunda, 2021-2023 yılları arasında gerçekleşen yat ve tekne satışlarında ciddi bir vergi kaybı tespit edildi. Bu durum, Bakanlığın daha önceki verilerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

Kayıt Dışı Hasılat Miktarı Şaşırttı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son açıklamalarında, riskli mükelleflerle ilgili yürütülen çalışmaların 45 binin üzerinde özel tekne ve yat satışını kapsadığını ifade etti. İlk tespitlere göre, bu satışlarla ilgili 1,4 milyar liralık kayıt dışı hasılatın ortaya çıktığı vurgulandı.

Vergi Yükümlülükleri ve KDV Uygulamaları

Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde, yat ve teknelerin 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artışı kazancı olarak değerlendiriliyor. Bu durum, mükelleflerin alış maliyetleri ve satış bedeli arasındaki fark üzerinden vergiye tabi olmasını gerektiriyor.

Yeni Denetim Stratejileri Geliyor

Bakan Şimşek, kayıt dışı ekonomiyi hedef alan denetimlerin sektörel olarak genişletileceğini belirtti. Haksız rekabetin önlenmesi ve vergi kaybının giderilmesi amacıyla yeni denetim yöntemlerinin devreye alınacağına dair sinyaller verdi. Bakanlık, yüksek harcama yapan fakat vergi matrahını düşük gösteren mükellefleri yakından izlemeye devam edecek.