Alper Çağlar Kimdir? Kaç Yaşında ve Evli mi?

Alper Çağlar'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve evli olup olmadığına dair tüm detaylar haberimizde...

Alper Çağlar Kimdir?

Alper Çağlar, 1 Eylül 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Babası Prof. Dr. Arif Çağlar, kimya mühendisidir ve rektörlük görevleri nedeniyle aile farklı şehirlerde yaşamıştır. Bu sebeple, Alper Çağlar ilkokulu Elazığ'da okumuştur. Annesi Perihan Çağlar da kimya profesörüdür. Aile, babasının Fulbright araştırmaları için gittiği Albany, New York'tan sonra Ankara ve İstanbul'da yaşamıştır.

Lise eğitimini Robert Kolej'de tamamlayan Çağlar, hayatı boyunca birçok öykü, animasyon ve çizgi roman tasarlamıştır. İlk film deneyimini lise ikinci sınıfta, Kırgızistan'da çektiği "Not So Far Away" adlı belgesel filmle yaşamıştır. Liseyi bitirdikten sonra, burs kazanarak Amerika'da University of Virginia'da Medya İlişkileri ve İletişim eğitimi almıştır. Üniversite eğitimini ise Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünde tamamlamıştır.

2004 yılında "4 Saat" adlı kısa filmiyle yönetmenlik kariyerine adım atan Alper Çağlar, çeşitli reklam ve film projelerinde çalıştıktan sonra, 2006 yılında kendi şirketi ÇağlarArts'ı kurmuştur. George Lucas hayranı olan Çağlar, şirketine isim olarak LucasArts'tan esinlenmiştir.

İlk kısa filmleriyle yerel festivallerde ödüller kazanan Çağlar, büyük festival başarısını Akbank Kısa Film Festivali'nde "Camgöz" adlı noir filmiyle elde etmiştir.

2008 yılında kısa dönem askerlik görevini tamamladıktan sonra, 2009'da ilk uzun metraj filmi olan "Büşra"yı çekmiştir. 2012'de "Dağ" filmiyle büyük bir gişe ve eleştirel başarı yakalamıştır.

2014'te "Panzehir" adlı filmin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Çağlar, 2016'da senaryosunu ve yönetmenliğini yaptığı "Dağ 2" adlı filmiyle büyük bir başarı elde etmiştir.

Çağlar'ın yönettiği ve 1 saatlik 6 bölümden oluşan mini televizyon dizisi "BÖRÜ" izleyicilerden büyük ilgi görmüştür.

Alper Çağlar'ın Eserleri

Yönetmen: 2018 - Börü (Sinema Filmi) 2017 - Börü (Tv Dizisi) 2016 - Dağ 2 (Sinema Filmi) 2014 - Panzehir (Sinema Filmi) 2012 - Dağ (Sinema Filmi) 2009 - Büşra (Sinema Filmi) 2007 - Camgöz (Kısa Film) 2006 - Bukalemun (Kısa Film) 2004 - 4 Saat (Kısa Film)

Senaryo: 2018 - Börü (Sinema Filmi) 2017 - Börü (Tv Dizisi) 2016 - Dağ 2 (Sinema Filmi) 2014 - Panzehir (Sinema Filmi) 2012 - Dağ (Sinema Filmi) 2009 - Büşra (Sinema Filmi) 2007 - Camgöz (Kısa Film) 2006 - Bukalemun (Kısa Film) 2004 - 4 Saat (Kısa Film)

Yapımcı: 2018 - Börü (Sinema Filmi) 2017 - Börü (Tv Dizisi) 2016 - Dağ 2 (Sinema Filmi) 2007 - Camgöz (Kısa Film) 2006 - Bukalemun (Kısa Film)

Görüntü Yönetmeni: 2007 - Camgöz (Kısa Film) 2006 - Bukalemun (Kısa Film)

Kurgu: 2016 - Dağ 2 (Sinema Filmi) 2012 - Dağ (Sinema Filmi) 2007 - Camgöz (Kısa Film) 2006 - Bukalemun (Kısa Film)