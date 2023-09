Tahmini Okuma Süresi: dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce 2023-2024 eğitim-öğretim yılı Kur'an kursları açılış programı bu yıl Muğla'da gerçekleştirildi.

Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonu'ndaki program, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

"Milletimizin 7'den 70'e her bir ferdini Kur'an öğrenmeye davet ediyorum"

Konuşmasında 7'den 70'e her bir ferdi Kur'an öğrenmeye davet eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın sevinci ve heyecanı içerisindeyiz.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizin her bir ilinde, ilçesinde, beldesinde, köyünde bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve Kur'an kurslarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Milletimizin 7'den 70'e her bir ferdini Kur'an öğrenmeye davet ediyorum.

En hayırlılardan olmaya, en hayırlı yolda bulunmaya, en hayırlı yolda yürümeye çağırıyorum. İnanıyorum ki Kur'an sevdalısı necip milletimiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da davetimize kulak verecek, çağrımıza icabet edecektir. Kur’an kurslarımızı inşa etmek için birbiri ile yarıştığı gibi Kur’an öğrenmek için de birbirleriyle yarışacaktır." dedi.

"6 Şubat depreminde de Kuran eğitimine hiç ara vermedik"

Prof. Dr. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak asırlık birikim ve tecrübeyle, milleti sahih dini bilgi ile buluşturmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını belirterek, "Milletimize her yıl daha etkin ve verimli hizmet sunmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Kendimizi zamanın ruhuna ve çağın şartlarına göre sürekli yeniliyor, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını hep göz önünde bulunduruyor, onlara daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunmanın mücadelesini veriyoruz.

En zor durumlarda bile Kur’an eğitimine devam etmenin rahmet ve bereket vesilesi olduğu bilinci ile hizmet üretiyoruz. Nitekim pandemi sürecinde çevrimiçi Kuran dersleriyle milletimizin evlerine misafir olarak eğitimlerimize devam ettik. Birçok ilimizde, ilçemizde, beldemizde ve köyümüzde büyük bir yıkıma sebep olan 6 Şubat depreminde de Kuran eğitimine hiç ara vermedik." dedi.

"4-6 yaş grubuna rehberlik hizmeti verdik"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çadırlarda ve konteynerlerde sadece Kur'an ve dini bilgiler eğitimi vermediklerini ifade edip, şöyle devam etti:

Deprem felaketinin 4-6 yaş kurslarımızdaki çocuklarımızda meydana getirdiği izleri silebilmek için onlara ve ailelerine rehberlik ve manevi danışmanlık hizmetleri sunduk.

Hem çocuklarımızın hem de ailelerinin acılarını dindirmek ve yaralarını sarmak için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz.

Bu vesileyle memleketimizin her bir yöresinden deprem bölgesine koşan, depremzede kardeşlerimize yardım eden ve onların dertlerine ortak olan tüm din görevlisi hocalarıma ve kadirşinas milletimize şükranlarımı sunuyorum.

Din duygusu fıtridir. Bu ihtiyacı temin ise öncelikle anne ve babanın görevidir.

