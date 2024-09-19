Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM), Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’ne dayandırdığı verilere göre, Van bölgesinde bugün ve yarın hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor.

Meteorolojik verilere dayanarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisini bildiren AKOM, bu durumun yağış anında ağaç devrilmesi, çatı uçması, yıldırım düşmesi, enerji nakil hatlarında kopma, ani sel ve su baskını gibi riskleri beraberinde getirebileceğine dikkat çekti.

Van Gölü’nde de kuvvetli rüzgar ve yağış anında dalga yükselmesi beklendiğini bildiren AKOM, ağaç devrilmesi, çatı uçması, yıldırım düşmesi, enerji nakil hatlarında kopma, ani sel ve su baskını gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

VAN VALİLİĞİ DE UYARMIŞTI

Bu arada Van Valiliği de, yaptığı paylaşımla bugün ve yarın için kuvvetli yağış beklendiğini bildirmiş, hava durumunun oluşturacağı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istemişti.