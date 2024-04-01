8 bin 138 seçmeni bulunan Bahçesaray'da 6 bin 093 kişi sandığa gitti. 40 ayrı sandıkta kullanılan oyların 5 bin 443'ü geçerli sayıldı.

Sıkı çekişmenin olduğu Bahçesaray'ı AK Parti 18 oy ile kaybetti. DEM'in adayı Ayvaz Hazir 1.165, AK Parti'nin adayı Remzi Orhan 1.147 oy alırken, DEVA'nın adayı İbrahim Tiryak 1035, Yeniden Refah'ın adayı Meki Arvas ise 886 oy aldı.

Bahçesaray'da bağımsız belediye başkan adayı olan Mehmet Garip Aykut ise 866 oy aldı.

AK PARTİ VAN'DA HEZİMETE UĞRADI

2019 Yerel seçimlerinde Gevaş, Gürpınar, Çatak ve Bahçesaray'ı 1. Parti olarak kazanan, Edremit, Tuşba ve Çaldıran'daki seçimleri de YSK'nın kararı gereği 2. Parti olarak kazanan AK Parti, dün yapılan yerel seçimlerde resmen hezimete uğradı. Van'da 7 olan belediye sayısının tamamını da kaybeden AK Parti, son zamanlardaki en büyük yenilgisini aldı.