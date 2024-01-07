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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde partisinin aralarında Elazığ’ın da olduğu 11 büyükşehir ve 15 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı. Bu çerçevede 2024 yerel seçimlerinde AK Parti’nin merakla beklenen Elazığ Belediye Başkan Adayı yeniden, görev süresince başarılı projeler yapan Şahin Şerifoğulları oldu.

Gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına geçtiğimiz dönem Türkiye’nin en genç belediye başkanlarından bir tanesi olarak seçilen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile birlikte AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı ile Mahmut Rıdvan Nazırlı, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve il teşkilatı katıldı. İHA