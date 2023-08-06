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WanHaber / Ramazan Çetin

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Van'da istifalar başladı. AK Parti Edremit İlçe Başkanı Sezer Bayramoğlu, dün istifasını açıklarken, bugün partide temayül yoklaması yapıldı.

Dün istifa eden AK Parti Edremit İlçe Başkanı Sezer Bayramoğlu'ndan boşalan koltuk için AK Parti Van İl Başkanlığında bir temayül yoklaması yapıldı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Şahin Kilerci ve Ardahan Milletvekili Kaan Koç'un katıldığı temayül yoklamasında Edremit ilçe teşkilatı hazır bulundu.