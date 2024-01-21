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Güney Asya'da bir uçak kazası meydana geldi...

Yerel basında çıkan haberlere göre, Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Moskova'ya doğru yola çıktı.

Ölü ve yaralılar bulunuyor

Yolculuk esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan sorun nedeniyle uçak Afganistan'ın kuzeyinde düştü.

Kaza sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Bölgeye ekip sevk edildi

Yerel yayın kuruluşu Tolo News, uçağın kuzey Badakhshan eyaletinde düştüğünü bildirdi.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre kaza alanına bir ekip gönderildiği belirtildi.