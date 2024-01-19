Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana Kahramanmaraş merkezli depremlerle mücadele ediyor.

Depremin etkilendiği 11 ilde hissedilir düzeyde artçı depremler sürüyor.

Son olarak afet bölgesinde çalışmalar hız kesmeden sürerken, bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) afet bölgesinde gerçekleşen yeni bir sansıntıyı duyurdu.

AFAD, Adıyaman'da saat 23.37'de 4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

7 kilometre derinliğinde...

Afetin derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

Depremin merkez üssü olarak Sincik ilçesi işaret edildi.