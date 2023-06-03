Adalet Bakanlığı tarafından Van Adliyesi için Sözleşmeli zabıta Katipliği, İcra Katipliği, İnfaz ve Koruma Memurluğu, Hemşire, Sağlık Memuru, Şoför, Aşçı, Elektron Teknisyeni ve Gıda Teknolojisi Teknisyeni, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hizmetli ve İşaret Dili Tecrümanlığına toplam Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde toplam 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.

Adalet Bakanlığı alımı için yapılan başvuru sonuçları 1 Haziranda açıklandı. İşte Adalet Bakanlığının Van için yapacağı personel alımı başvuru sonucu.

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