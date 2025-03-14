Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamamış ve yapılan aramalar neticesinde 18. günde Van Gölü sahilinde cansız bedenine ulaşılmıştı. Konu ile ilgili soruşturma devam ederken, Van’a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Van Valiliği ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Bakan Tunç; “Rojin'in kaybı hepimizi derinden üzmüştü. Ben öncelikle Rojin'in ailesine ve bütün Van halkına ve yakınlarına bir kez daha baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Yakınlarına sabır diliyorum. Böyle kayıplar hepimizi derinden üzüyor maalesef. Tabii Rojin'in kaybından sonra 18 günlük bir arama süreci gerçekleşti. Yoğun bir şekilde Van Denizi etrafında aramalar yoğunlaştırılmıştı ve 18. gün cansız bedenine ulaşılmıştı. Bir yandan da adli soruşturma başlatılmıştı. Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında da detaylı bir inceleme yapıldı” dedi.

“SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları söyledi; “Cansız bedenin üzerinde yapılan adli tıp incelemeleri ve yine cep telefonu ve dijitalde mail e-posta adreslerinde yapılan incelemeler tüm bunlar gerçekleştirildi. Şu anda soruşturma devam ediyor. Tabii burada ilk bulgulara göre suda boğulma şeklinde adli tıp raporu söz konusu.

Bunun bir cinayet mi, bir intihar mı olup olmadığına yönelik son değerlendirmeler bütün bu delil araştırmalarından, adli tıp raporlarından ve dijital incelemelerden sonra ortaya çıkacak bir husus. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasını bekliyoruz. Ve o soruşturma neticesinde de her şey ortaya çıkacaktır. Bir kez daha Kabaiş'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de başsağlığı diliyorum. Cumhuriyet Başsavcılığımız titizlikle soruşturmayı sürdürüyor ve tüm detaylarıyla konu inceleniyor ve sonuçta tabii ki yargının, soruşturma makamlarının vereceği bir karar. Hep beraber o sonucu bekleyeceğiz” diye kaydetti.