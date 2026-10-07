Gerçekleştirilen görüşmede bölge basınının mevcut durumu, yerel medyanın gelişimi, gazetecilik alanındaki güncel gelişmeler ve kurumlar arası iletişim ve iş birliği imkânları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.
Tokgöz, Anadolu Ajansının bölgedeki gelişmelerin ulusal ve uluslararası kamuoyuna aktarılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
AA Van Bölge Müdürü Cemal Aşan da görüşmenin ardından Anadolu Ajansının 2025 yılı çalışmalarından kesitlerin yer aldığı yıllık andacı Tokgöz’e hediye etti.
Tokgöz, nazik ziyareti ve anlamlı hediyesi dolayısıyla Aşan’a teşekkür etti.
Kaynak: BİK Basın Bülteni