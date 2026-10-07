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Tokgöz, nazik ziyareti ve anlamlı hediyesi dolayısıyla Aşan’a teşekkür etti.

AA Van Bölge Müdürü Cemal Aşan da görüşmenin ardından Anadolu Ajansının 2025 yılı çalışmalarından kesitlerin yer aldığı yıllık andacı Tokgöz’e hediye etti.

Tokgöz, Anadolu Ajansının bölgedeki gelişmelerin ulusal ve uluslararası kamuoyuna aktarılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gerçekleştirilen görüşmede bölge basınının mevcut durumu, yerel medyanın gelişimi, gazetecilik alanındaki güncel gelişmeler ve kurumlar arası iletişim ve iş birliği imkânları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

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