2019 yılında hayatımıza giren koronavirüsle başlayan pandemi dönemi ve son zamanlarda yaşanan küresel ekonomik sorunlar, otomobil sektöründe derin yaralar açmıştı.
Dolar kurunun da etkisiyle özellikle otomotiv sektöründe yaşanılan fahiş fiyatlar, yeni yılla birlikte sektörü etkilemeye devam ediyor.
Zamlara rağmen satışlar artıyor
Öte yandan, Türkiye otomotiv pazarı, zamlara rağmen rekor kırmayı sürdürüyor.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin şubat ayı verilerine göre, ülke genelinde geçen ay toplam 105 bin 990 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı kaydedildi.
Şubat ayında otomobil satışları, önceki yıla göre yüzde 39,67'lik bir artışla 82 bin 277 adede yükseldi.
800 bin TL altı araç kalmadı
Son dönemde sıfır otomobillere gelen zamlar nedeniyle, ülkemizde 800 bin TL altında otomobil kalmadı.
Bu haberimizde, mart ayı fiyatlarına göre en uygun fiyatlı 10 otomobile yakından bakacağız.
- Hyundai i10- 806 bin TL
- Fiat Egea Sedan - 814 bin 900 TL
- Kia Picanto - 823 bin TL
- Fiat Panda - 830 bin 900 TL
- Renault Taliant - 864 bin 900 TL
- Dacia Sandero Stepway - 883 bin TL
- Dacia Spring - 885 bin TL
- Citroen C3 - 898 bin TL
- Dacia Sandero - 898 bin TL
- Leapmotor T03 - 899 bin TL