2019 yılında hayatımıza giren koronavirüsle başlayan pandemi dönemi ve son zamanlarda yaşanan küresel ekonomik sorunlar, otomobil sektöründe derin yaralar açmıştı.

Dolar kurunun da etkisiyle özellikle otomotiv sektöründe yaşanılan fahiş fiyatlar, yeni yılla birlikte sektörü etkilemeye devam ediyor.

Zamlara rağmen satışlar artıyor

Öte yandan, Türkiye otomotiv pazarı, zamlara rağmen rekor kırmayı sürdürüyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin şubat ayı verilerine göre, ülke genelinde geçen ay toplam 105 bin 990 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı kaydedildi.

Şubat ayında otomobil satışları, önceki yıla göre yüzde 39,67'lik bir artışla 82 bin 277 adede yükseldi.

800 bin TL altı araç kalmadı

Son dönemde sıfır otomobillere gelen zamlar nedeniyle, ülkemizde 800 bin TL altında otomobil kalmadı.

Bu haberimizde, mart ayı fiyatlarına göre en uygun fiyatlı 10 otomobile yakından bakacağız.

Hyundai i10- 806 bin TL

Fiat Egea Sedan - 814 bin 900 TL

Kia Picanto - 823 bin TL

Fiat Panda - 830 bin 900 TL

Renault Taliant - 864 bin 900 TL

Dacia Sandero Stepway - 883 bin TL

Dacia Spring - 885 bin TL

Citroen C3 - 898 bin TL

Dacia Sandero - 898 bin TL

Leapmotor T03 - 899 bin TL