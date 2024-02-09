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Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Fatih Karahan, dün ilk kez kameraların karşısına geçti. Yılın ilk enflasyon raporunu açıklayan Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini değiştirmeyerek yüzde 36 olarak açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın dün yaptığı sunum, ekonomi gündeminde geniş yer tutarken, yeni banknot iddiaları ise yeniden masaya geldi. Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'in yeni banknotlarla ilgili 'Atatürk' çıkışı ise dikkat çekti.

"500 VE 1000 TL'LİK BANKNOTLARA HAZIR OLUN"

Döviz kurlarında ve enflasyonda yükseliş devam ederken, Özgür Demirtaş ve Cem Küçük'ün ardından yeni banknot iddialarıyla ilgili Hukukçu Ersan Şen'den de dikkat çeken açıklamalar geldi. Sözcü TV'deki canlı yayında konuşan Şen, "Bir defa şunu söyleyeyim 500 TL ve 1000 TL'lik banknotlara hazır olun." diye konuştu.

"SAKIN ATATÜRK'ÜN ANITKABİR'İN FOTOĞRAFLARINI KOYMASINLAR"

Şen'in 500 ve 1000 TL'lik banknotlarla ilgili yapmış olduğu Atatürk ve Anıtkabir çağısı ise gündem oldu. Şen, "Bozdur bozdur harca ve sakın Atatürk'ün Anıtkabir'in fotoğraflarını, resimlerini koymasınlar. İstemiyoruz biz. Kimin koyuyorlarsa koysunlar." ifadelerini kullandı.

Yeni Merkez Bankası Başkanı Karahan'a da eleştiriler yönelten Şen, "Şimdi Merkez Bankası başkanına soruyorum ve yardımcısına. Kime ne kazandırıyorsunuz kardeşim? Kimin parasını kime harcıyorsunuz? Bankalara niye versin ki vatandaşa kredi. Yüzde 40'la topluyor yüzde 45'le Merkez Bankası'na hala veriyor" dedi.

"BANA BUNU ANLATSIN DA GÖRELİM"

Doların sabit tutulmaya çalışıldığını ve seçime kadar artmasının engeleneceğini iddia eden Şen "Bana bunu anlatsın" diyerek sert çıktı.

"DOLAR SEÇİME KADAR ENGELLENİYOR"

Şen, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Merkez Bankası başkanı bir ayda dolar kurunu tutabilmek için ne kadar milyar dolar harcadığını ve piyasaya sürdüğünü bir açıklasın bakalım da görelim. Şu anda siz doları 30 liralardan niye tutuyorsunuz? Seçim için. İhracatçı sıkıntıda kardeşim ithalata yöneldi. Hani cari açığı kapatacaktınız. Bana bunu anlatsın."

"Söyledik bunu, dedik ki bu işin sonu kötü ama seçim için yapılıyor. Çünkü sayın Cumhurbaşkanı kısa vadeli düşünüyor, tüketimi düşünüyor, hareket olsun diyor."

"KREDİ KARTI FAİZLERİ SEÇİMDEN SONRA ARTACAK"

Şen, kredi kartıyla ilgili de "Seçimden sonra kredi kartı faizleri muhakkak artacak." iddiasını sözlerine ekledi.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ: SEÇİM SONRASI ZATEN MECBUR YAPACAKSINIZ

Öte yandan 500 ve 1000 TL banknot basımı için çağrılar da peş peşe gelmişti. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş "Uzun süredir Çağrıda bulunuyorum: 500 ve 1000 TL’lik banknot basın diye. Seçim sonrası zaten mecbur yapacaksınız. Neyi bekliyorsunuz?" düşüncesini dile getirmişti.

CEM KÜÇÜK, MEHMET ŞİMŞEKİ DE ETİKETLEDİ

TGRT Haber sunucusu Cem Küçük de X hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i etikeleyerek “Acilen 500 ve hatta 1.000 TL banknot çıkarmak gerekir sayın bakanım" paylaşımını yaptı.