Fındık fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Fındık fiyatlarına uygulanan zamlardan sonra 4 Haziran itibarıyla fındık fiyatları güncellendi. Güncelleme sonrasında fındık fiyatları illere göre değişiklik göstermeye başladı.
Fındık üreticisi ve fındık alım satımıyla uğraşan vatandaşların yakından ilgilendiği konulardan bir tanesi fındık fiyatları olurken fındık fiyatları 4 Haziran itibarıyla şu şekilde güncellendi. İşte güncel fındık fiyatları...
TMO FİYATI
En Düşük: 51,00 TL
En Yüksek: 53,00 TL
SAKARYA
En Düşük: 48,40 TL
En Yüksek: 55,00 TL
AKÇAKOCA
En Düşük: 42,00 TL
En Yüksek: 48,00 TL
ÇARŞAMBA
En Düşük: 50,10 TL
En Yüksek: 60,00 TL
DÜZCE
En Düşük: 48,00 TL
En Yüksek: 58,97 TL
FATSA
En Düşük: 48,00 TL
En Yüksek: 59,00 TL
GİRESUN
En Düşük: 56,30 TL
En Yüksek: 64,00 TL
SAMSUN
En Düşük: 46,00 TL
En Yüksek: 62,00 TL
TRABZON
En Düşük: 52,00 TL
En Yüksek: 57,50 TL
ZONGULDAK
En Düşük: 40,00 TL
En Yüksek: 53,00 TL
TERME
En Düşük: 45,00 TL
En Yüksek: 53,00 TL
ÜNYE
En Düşük: 45,00 TL
En Yüksek: 57,50 TL