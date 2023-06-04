Fındık fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Fındık fiyatlarına uygulanan zamlardan sonra 4 Haziran itibarıyla fındık fiyatları güncellendi. Güncelleme sonrasında fındık fiyatları illere göre değişiklik göstermeye başladı.

Fındık üreticisi ve fındık alım satımıyla uğraşan vatandaşların yakından ilgilendiği konulardan bir tanesi fındık fiyatları olurken fındık fiyatları 4 Haziran itibarıyla şu şekilde güncellendi. İşte güncel fındık fiyatları...

TMO FİYATI

En Düşük: 51,00 TL

En Yüksek: 53,00 TL

SAKARYA

En Düşük: 48,40 TL

En Yüksek: 55,00 TL

AKÇAKOCA

En Düşük: 42,00 TL

En Yüksek: 48,00 TL

ÇARŞAMBA

En Düşük: 50,10 TL

En Yüksek: 60,00 TL

DÜZCE

En Düşük: 48,00 TL

En Yüksek: 58,97 TL

FATSA

En Düşük: 48,00 TL

En Yüksek: 59,00 TL

GİRESUN

En Düşük: 56,30 TL

En Yüksek: 64,00 TL

SAMSUN

En Düşük: 46,00 TL

En Yüksek: 62,00 TL

TRABZON

En Düşük: 52,00 TL

En Yüksek: 57,50 TL

ZONGULDAK

En Düşük: 40,00 TL

En Yüksek: 53,00 TL

TERME

En Düşük: 45,00 TL

En Yüksek: 53,00 TL

ÜNYE

En Düşük: 45,00 TL

En Yüksek: 57,50 TL