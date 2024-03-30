Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kontrol Şubesi ekipleri, D-400 karayolunda gerçekleştirdikleri operasyonda bir minibüsü durdurmak için ihtar verdi.

Ancak sürücü, ihtara uymayarak aracı bir akaryakıt istasyonuna bırakıp kaçtı. Minibüsün kontrolünde yapılan incelemede 15 kaçak göçmen tespit edildi.

Olay Yeri İnceleme ekibinin parmak izi çalışması sonucunda sürücü olarak belirlenen Turan Ç., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Dur ihtarına uymadılar, yakalandılar

Yine aynı uygulama noktasında, ‘dur’ ihtarına uymayıp otomobilini personelin üzerine sürerek kaçan sürücü de kısa sürede yakalandı. Araçta bulunan 5 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı suçundan 2 suç kaydı bulunan sürücüsü Jamal A. gözaltına alındı.

Uygulamada, 2 farklı otomobilde toplam 14 kaçak göçmen daha yakalandı. Araç sürücüleri Muhammet R. ve Bessem M., göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

34 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan otomobil sürücüleri Suriye uyruklu Jamal A., Muhammet R. ve Bessem M. tutuklanarak cezaevine konulurken, minibüs sürücüsü Turan Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Araçlarda yakalanan toplam 34 Suriye uyruklu kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Göçmen Kaçakçılığı suçunda kullanılan 4 araca el konularak yeddi emin otoparkına çekildi.