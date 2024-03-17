Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme Ağı (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) tarafından izlenen veriler açıklandı. Buna göre geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla, Van’ın da aralarında bulunduğu Güney Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi (THM) illerinin hava kalitesinde ortalama yüzde 14 iyileşme görüldü.

Van’ın da aralarında bulunduğu Güney Doğu Anadolu THM’ye bağlı illerde, partikül madde (PM10) konsantrasyonları açısından 2023 yılı ile 2022 yılı değerleri karşılaştırıldığında; PM10 2022 yılında ortalama metreküpte 61 mikrogram iken 2023 yılında yüzde 13 azalarak metreküp başına ortalama 53 mikrogram olarak ölçüldü.

Van özelinde ise PM10 konsantrasyonları Güney Doğu Anadolu THM ortalamasının altında ölçüldü. Bu ölçümlere göre Van’ın havasında bulunan partikül madde konsantrasyonu, metreküp başına 39 mikrogram oldu.

Yine aynı şekilde Güney Doğu Anadolu THM’ye bağlı illerde kükürt dioksit (SO2) konsantrasyonları açısından 2023 yılı ile 2022 yılı değerleri karşılaştırıldığında, SO2 2022 yılında ortalama yüzde 17 mikrogram iken 2023 yılında yüzde 15 azalarak ortalama 14 mikrogram olarak ölçüldü.

Van’ın hava kalitesini etkileyen kükürt dioksit, ana kaynağı yüksek yağlardan oluşan linyit ve kömür gibi madenlerin ısınma veya sanayi bölgelerinde kaynak olarak kullanılmasından açığa çıkıyor. Ocak ayında Van’da ölçülen SO2 yani havada asılı bulunan kükürt dioksit maddesi 11 mikrogram olarak ölçüldü.

2018 ve 2023 YILLARI ORTALAMASI

2018 yılı ve 2023 yılları arası partikül madde ortalaması ele alındığında ise Van’da ortalama partikül madde miktarı metreküpte 41,5 mikrogram olarak ölçüldü.

Yine aynı yıllar arasındaki kükürt dioksit konsantrasyonları ölçüldüğünde metreküpte 15 mikrogram olarak saptandı.