Yeşiller Sol Gelecek Partisi’nden (Yeşil Sol Parti) milletvekili seçilen Antep Milletvekili Sevda Karaca ile İstanbul Milletvekili İskender Bayhan Yeşil Sol Parti’den ayrılarak kendi partilerine geçti. Yeşil Sol Parti’nin kurduğu ittifak çerçevesinde Emek Partisi’nin (EMEP) adayları olarak Yeşil Sol Parti listesinden seçilen Bayhan ve Karaca, milletvekilliği yemin töreni öncesi partiden istifa ederek üyesi oldukları EMEP’e geçti.

Böylece EMEP’i temsilen Mecliste 2 milletvekili yer alacak. Bayhan ve Karaca, TBMM internet sitesinde EMEP milletvekili olarak kayda geçti.

Öte yandan CHP listelerinden seçime giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi milletvekilleri yemin töreninden önce CHP grubundan ayrıldı. Yemin için kürsüye çıkan milletvekillerinin TBMM internet sitesindeki tanıtımına ve TBMM TV’deki alt yazılara kendi partilerinin ismi yazıldı.