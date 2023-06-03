Milletin teveccühü ile yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Meclis'te yemin etti, ardından Ata'nın huzuruna çıktı.

Anıtkabir ziyareti sonrasında istikamet Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu.

Atlı Tören Birliği tarafından Söğütözü Caddesi'nde karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göreve Başlama Töreni"ne katıldı.

"Göreve Başlama Töreni"

Devlet ve hükümet başkanları ile uluslararası teşkilatların başkanlarını ağırlayan Cumhurbaşkanı'na işe eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Protokoldeki tüm misafirleriyle tek tek tokalaşan Cumhurbaşkanı, kısa bir sohbetin ardından tarihi konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi...

Dünya liderleri Ankara'da

Öte yandan törene 21 ülkenin devlet başkanının katıldığı belirtildi.

Devlet başkanları, şöyle sıralandı:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Karadağ Cumhurbaşkanı Yakov Milatoviç, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu, Gine Devlet Başkanı Mamady Doumbouya.

13 ülkenin başbakanları törende...

Göreve başlama törenine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin de aralarında bulunduğu 13 ülkenin başbakanları da iştirak etti.

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın da olduğu 8 uluslararası kuruluşun temsilcileri de törene katıldı.

Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Viktoroviç Volodin, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Ding Zhongli'nin katıldığı törende, 12 ülke, Meclis Başkanı düzeyinde temsil edildi.

Almanya, İsveç ve KKTC'den misafirler de var

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç, Konsey Üyeleri Jelko Komşiç ile Denis Beçiroviç'in yanı sıra Bosna Hersek Sırp Entitesi Başkanı Milorad Dodik'in de katıldığı törende, eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder, eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, eski Bosna Hersek Başkanlık Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt de yer aldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de katılımcılar için müzik ziyafeti sundu.